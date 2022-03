Feirões para renegociar dívidas com descontos se encerram nesta semana

Dois grandes feirões para quitação de dívidas com descontos se encerram nesta semana. As ações podem ser oportunas para sanar débitos com até 99% de desconto.

A primeira delas é o Feirão Limpa Nome da Serasa, que se encerra na quinta-feira (31). O evento online, que tradicionalmente ocorre no fim do ano, foi antecipado em uma versão emergencial por conta do preocupante cenário econômico.

São 100 empresas parcerias, incluindo bancos, lojas e negócios de outros setores. Em torno de 20 milhões de dívidas poderão ser quitadas com até R$ 100.

COMO PARTICIPAR DO FEIRÃO

A consulta e renegociação das dívidas do Feirão Limpa Nome podem ser feitas de forma totalmente digital por meio dos canais oficiais da Serasa:

Site: feiraolimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575-2096

Mutirão da Febraban Também se encera no dia 31 o Feirão da Febraban (Federação dos Bancos) em parceria com o Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons. O público-alvo são consumidores com dívidas que não possuem bens dados em garantia; que estejam em atraso e em nome de uma pessoa natural; e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras. Como participar Os interessados devem negociar com o banco credor na plataforma ConsumidorGovBr, ou diretamente com os canais digitais de negociação dos bancos. O consumidor terá um modelo de reclamação para redigir a demanda. Após isso, o banco tem o prazo de 10 dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta.