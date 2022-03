Feirão Limpa Nome 2022 permite quitar dívidas com até 99% de desconto

Tem início nesta segunda-feira (7) e vai até o dia 31 de março uma edição emergencial do Feirão Limpa Nome 2022 da Serasa. A ação online oferece até 99% de desconto em renegociação de dívidas, com mais de 100 empresas parceiras, de bancos a lojas.

O evento foi elaborado de forma extraordinária por conta do preocupante cenário econômico deste início de ano, diz a empresa. O Feirão, tradicionalmente, ocorre no fim do ano.

Mais de 33 milhões de dívidas estão inclusas no pacote do evento, das quais 20 milhões poderão ser quitadas com até R$ 100.

No ano passado, a ação beneficiou 4 milhões de pessoas.

Como participar do Feirão

A consulta e renegociação das dívidas do Feirão Limpa Nome podem ser feitas de forma totalmente digital por meio dos canais oficiais da Serasa:

Site: feiraolimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575-2096