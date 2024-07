Eusébio ganhará primeira torre empresarial com investimento de R$ 50 milhões

Com um investimento de R$ 50 milhões, o grupo responsável pelo Shopping Eusébio erguerá a primeira torre empresarial da cidade, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Chamado de Eusébio Office, o empreendimento abrigará mais de 160 salas comerciais, variando de 28 metros quadrados a andares corporativos inteiros.

O edifício empresarial faz parte da 4ª expansão do Shopping Eusébio, que contemplará ainda uma área gourmet com três restaurantes e uma nova praça de eventos no mall. Uma nova loja âncora também está planejada para incrementar a oferta de varejo no local.

Obras começam em 2025

As obras devem ter início em janeiro de 2025, com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2027. A previsão é que sejam gerados 600 empregos somando a construção e operação do prédio.

"A expansão representa um importante passo para o desenvolvimento econômico do Eusébio, oferecendo oportunidades de negócios e empregos em um ambiente moderno e estrategicamente localizado", afirmou o proprietário do Shopping, Riamburgo Ximenes.

O Eusébio Office será inteiramente destinado para locação. As salas poderão ser locadas por pequenos e médios empreendedores e também grandes empresas.

Atualmente o shopping conta com 27 mil metros de ABL (área bruta locável), tendo 170 operações, entre lojas, crossfit, beach tennis, serviços e outros.

