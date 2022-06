Empresa multinacional está com 200 vagas abertas para contratação imediata

A Concentrix, multinacional de soluções de customer experience e tecnologia, está realizando um evento para seleção de mais de 200 profissionais para atuar em Fortaleza. A seleção será realizada através da Feira da Empregabilidade CNX, que acontece na próxima segunda-feira (06).

“É uma grande oportunidade para quem está em busca de uma vaga de emprego. Os interessados podem comparecer no evento e assim participar de um processo mais ágil, com testes e entrevistas presenciais”, afirma Kira Kimura, gerente de Talent Acquisition da Concentrix.

Processo seletivo

O evento está sendo realizado na próxima segunda-feira (06), na Rua Barão de Aratanha, 80, no Centro de Fortaleza. Os atendimentos serão divididos em turmas, às 9h e 13h. Todos os protocolos de segurança serão seguidos, com uso obrigatório de máscara.

No local serão aplicados testes e realizadas entrevistas. As vagas são para atuar como agente de atendimento multiskill, para começar a trabalhar em julho.

Os requisitos são:

Ser maior de 18 anos

Ter ensino superior completo ou cursando

Habilidade com tecnologia

Possuir experiência com atendimento será considerado um diferencial, mas não é exigido, sendo uma excelente oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego

A maior parte das vagas são para disponibilidade tarde/noite, sendo 100% home office.

Salário e benefícios

Além do salário de R$ 1.291,00 a partir do segundo mês de trabalho, são oferecidos vale alimentação/refeição; plano de saúde e odontológico (após três meses de empresa); parcerias com empresas que oferecem descontos, como universidades e escolas de idiomas; auxílio creche e campanhas internas que podem render premiações em dinheiro.

Serviço

Semana da Empregabilidade CNX

Quando: Segunda-feria (6/6)

Horários: 9h e 13h (15 minutos de tolerância)

Endereço: Rua Barão de Aratanha, 80 – Centro – Fortaleza/ CE