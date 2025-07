Empresa estuda implantar complexo industrial de pesca no Ceará

A espanhola Crusué Foods, que já atua no Ceará, e a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, estão buscando incentivos fiscais e apoio de infraestrutura para um projeto ainda incipiente que pretende instalar um complexo industrial de pesca nas proximidades da Taíba.

Segundo Marcelo Teles, prefeito do Município, o objetivo é fortalecer a cadeia deste segmento com um empreendimento que agregaria a produção de vários produtos e etapas da indústria, a exemplo das rações para os pescados. A companhia espanhola seria a âncora deste polo.

“Há uma possibilidade de prospectarmos até 10 empresas, com uma perspectiva de cerca de 2 mil empregos em parceria com a Crosué e outras empresas”, projeta Marcelo Teles.

Na quarta-feira, o prefeito e executivos da Crusué reuniram-se com o presidente da Adece, Danilo Serpa, em busca de soluções para amadurecer o projeto.

“A empresa espanhola tem grande papel nos números expressivos de exportação de pescados do Estado e o Governo do Ceará tem apoiado os investimentos que vêm gerando oportunidades para a população cearense. Apoiar a consolidação do Complexo Industrial de Pesca vai, além de ampliar a cadeia de fornecedores, proporcionar novas vagas de trabalho”, comentou Serpa.