Empresa de tecnologia abre 260 vagas de emprego em Juazeiro do Norte

A cidade de Juazeiro do Norte está com mais de 260 oportunidades de emprego abertas. As vagas são para função de atendente na empresa de tecnologia especializada em relacionamento com clientes, AeC.

O processo seletivo ocorre até o fim deste mês de agosto. Podem participar pessoas com mais de 18 anos, com Ensino Médio completo. Não é necessário ter experiência prévia como atendente. Os interessados devem se cadastrar no site oficial.

A definição do modelo de jornada ocorrerá durante a seleção, informa a empresa. A primeira etapa do recrutamento é realizada pela internet.

Os contratados terão direito a plano de saúde e plano odontológico. A remuneração, segundo a AeC será "compatível com o mercado".

Os profissionais contratados para atuar de forma presencial recebem máscaras de proteção individual e kit de higienização.