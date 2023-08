Empresa chinesa de energia quer expandir negócios em Fortaleza, diz Sarto

A Energy Solutions, empresa chinesa na área de produção energética, que já têm negócios em Fortaleza, quer expandir negócios na Capital cearense, afirmou o prefeito José Sarto nesta sexta-feira (18). O chefe do Executivo municipal esteve reunido com representantes da instituição, que manifestaram interesse em investir, especialmente, em energia solar.

"Estive reunido hoje com representantes da Energy Solutions, empresa chinesa que já atua na nossa cidade na área de produção energética, uma das líderes mundiais do setor. Conversei com o CEO no Brasil, Cheng Rui, e outros gestores da instituição, que manifestaram a intenção de expandir os negócios na Capital, investindo especialmente em energia solar", detalhou Sarto.

Além do impacto econômico, esse tipo de negócio é fundamental para a sustentabilidade e o meio ambiente", completou.

Segundo o gestor municipal, uma das principais metas do governo é investir em negócios que incentivem a geração de empregos.