Empresa cearense torna-se primeira gestora de crédito de reciclagem do Nordeste

A Cobap, indústria cearense de embalagens de papelão, está abrindo um novo flanco neste segmento, ao oferecer crédito de reciclagem para as empresas.

Nesta semana, a companhia reuniu um grupo de executivos, incluindo representantes de companhias como a Solar, para apresentar o projeto "Nosso Ciclo Recicla".

Criado para auxiliar empresas a atingirem as metas de reciclagem de resíduos estabelecidas pela Lei nº 12.350/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o programa consolida a Cobap como a primeira entidade gestora de crédito de reciclagem instalada no Nordeste.

O ciclo produtivo integrado ao modelo de Economia Circular inclui etapas que vão desde a coleta inicial de resíduos até a entrega de embalagens recicladas e recicláveis aos clientes.

“Nosso Ciclo Recicla” vai além de um modelo de negócio. Sua missão é contribuir ativamente para o desenvolvimento social e ambiental regional", comenta a supervisora de Sistema de Gestão Integrada da Cobap, Marília Dantas.

Como funciona o Selo de Créditos de Reciclagem

O Selo de Reciclagem é uma certificação que comprova que uma quantidade de materiais sólidos teve a sua destinação ambientalmente adequada e não apenas descartada. A Pacel, empresa do Grupo Cobap responsável pela logística reversa de resíduos sólidos das ruas, principalmente, papel e papelão, vende essas aparas para a Cobap, que é a indústria onde se faz a transformação dessas aparas em novos produtos (embalagens de papelão).

Dessa forma, por meio dessa quantidade de aparas vendida para a Cobap, são extraídos os créditos de reciclagem que podem ser repassado para as empresas do mercado.

As empresas, por sua vez, precisam se responsabilizar por 22% (até o final de 2023) e 30% (a partir de 2024) do material que colocam no mercado para a destinação correta dos resíduos. Ou seja, se geram 100 kg de embalagens, precisam comprovar que fazem a destinação correta de 22 kg. Então, essas clientes podem adquirir o certificado por meio da Pacel, que é a entidade gestora que disponibiliza o selo de destinação adequada, que atende a legislação.

