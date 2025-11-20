Em meio à crise no setor eólico, Aeris mira diversificação

Diante da severa crise que afeta o setor eólico no Brasil, a Aeris, uma das empresas que vêm sendo fortemente atingidas pela turbulência, está expandindo a atuação de sua divisão que mira outros segmentos de mercado, para além da energia dos ventos.

Chamado de Tooling Solutions, esse braço da companhia vem atuando em serviços e produtos avançados para diversos segmentos, como indústria automotiva, aeroespacial, naval, siderúrgica, metalúrgica e construção civil

Criado inicialmente para desenvolver soluções para a produção de pás eólicas, a divisão avançou para outros nichos em 2023 e vem ganhando terreno desde então.

Entre os itens já desenvolvidos na planta do Ceará, estão ferramentas industriais customizadas, plataformas de operação, carros de transporte de produtos, dispositivos logísticos para içamento e movimentação de grandes componentes, além de componentes em compósitos para aerogeradores e pás eólicas.

"Estamos em um momento de expansão, atuando em áreas como projetos e fabricação de dispositivos personalizados e metrologia tridimensional. Esse movimento agrega valor à Aeris Energy, que amplia sua oferta de serviços para o setor eólico e abre novas oportunidades em outros mercados”, destaca Priscilla Raquel Souza Diniz, Gerente de Engenharia da Tooling Solutions.

No entanto, a participação no faturamento consolidado da Aeris ainda é muito pequena. Até 2027, a ideia é alcançar 1% da receita líquida do total da companhia, que amarga números financeiros muito preocupantes.

Prejuízo de R$ 144 milhões

A empresa fechou o terceiro trimestre deste ano com um prejuízo líquido de R$ 144,4 milhões, segundo balanço financeiro divulgado no início deste mês.

O resultado representa um aumento de 169% em relação ao mesmo período de 2024, quando as perdas foram de R$ 53,68 milhões.

Ao todo, o prejuízo líquido da fabricante de pás eólicas cearense em 2024 foi de R$ 934,1 milhões, 776,2% acima do prejuízo total de 2023 (R$ 106,6 milhões).