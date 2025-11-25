Dono do Mêntore adquire empresa cearense e entra no mercado de alimentação corporativa

O empresário cearense Vanderson Aquino, fundador do Mêntore, anunciou a aquisição de 50% da Nutrinor, empresa de alimentação corporativa sediada em Fortaleza.

O movimento de M&A marca a entrada do empreendedor em um segmento novo, no qual ele mira formatar um negócio de R$ 1 bilhão de receita até o fim de 2026.

Para atingir esse faturamento, o empresário negocia ainda a aquisição de outras quatro empresas do ramo de refeições corporativas, uma no Sudeste e três no Nordeste.

A Nutrinor, com mais de 26 anos de mercado, opera em sete estados brasileiros, atendendo mensalmente mais de 1,3 milhão de refeições.

Aporte de R$ 100 mi

Vanderson vai aportar R$ 100 milhões, começando com R$ 20 milhões agora, para financiar a operação conjunta, por meio de sua holding VA Investments. Os sócios-fundadores da Nutrinor, Ailton Moraes e Ilomar Donadel, permanecem à frente das diretorias financeira e comercial, respectivamente.

A estratégia de expansão se ancora na alavancagem por cross-selling junto aos clientes do próprio Mêntore, utilizando a base de empresas já atendidas pela Instituição de Pagamento.