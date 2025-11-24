Como o Pecém quer se tornar o complexo industrial mais conectado do mundo

Com os projetos multibilionários de data centers à vista, o Complexo do Pecém planeja se tornar o conglomerado industrial e portuário "mais conectado do mundo".

Para isso, segundo Fábio Feijó, presidente da ZPE Ceará, será crucial o investimento inicial de R$ 80 milhões, a ser aportado pela Omnia Data Centers, uma das empresas que integrarão o hub tecnológico, para criar infraestrutura de rede de baixa latência no Pecém.

Hoje, a Praia do Futuro, em Fortaleza, já possui esse tipo de conectividade. Não é à toa que diversos data centers operam naquela área, nos arredores dos pontos de chegada dos cabos submarinos.

A ideia agora é criar infraestrutura semelhante no Pecém, para abrigar os quatro gigantescos empreendimentos previstos, que projetam movimentar mais de R$ 500 bilhões em investimentos ainda nesta década.

O que é baixa latência e por que isso é importante?

Latência é o tempo que um pacote de dados leva para ir de um ponto a outro em uma rede, por exemplo, do computador do usuário até um servidor na internet e de volta. A unidade de medida é o milissegundo (ms). Quanto menor esse tempo, menor a latência.

A proximidade entre cabos submarinos e data centers é estratégica. Os cabos submarinos funcionam como a espinha dorsal da internet global, pelos quais passam mais de 95% dos dados. Quando um data center está localizado perto desses cabos, o tempo necessário para a informação viajar entre países e continentes diminui significativamente

"Essa é uma contrapartida que o projeto vai deixar dentro da nossa região. Isso vai trazer toda a conectividade de ponta para o Complexo do Pecém. Isso vai tornar o nosso complexo industrial o mais conectado do mundo", afirma Feijó.