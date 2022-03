Do FGTS ao crédito de R$ 3 mil: a lista de bondades do Governo pós-Carnaval

Ciente de que a economia será um tema-chave para a decisão do voto em outubro, o Governo Bolsonaro vai continuar a lançar um arsenal de medidas que mexem com o bolso da população, de olhos nas eleições.

O pacote de bondades já começou a ser disparado, mas deve ser intensificado depois do Carnaval.

Trata-se de uma corrida para tentar atenuar a péssima impressão de grande parte da população sobre a realidade econômica, que deve pesar nas urnas. Inflação elevada, poder de compra comprometido e desemprego são fatores que ajudam a montar esse diagnóstico negativo entre os trabalhadores.

Veja a lista de medidas econômicas

Liberação excepcional de até R$ 1 mil do FGTS

Novo crédito de até R$ 3 mil para trabalhadores informais

Redução de até 25% no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

Habite Seguro, programa que facilita a compra da casa própria por policiais

Ampliação do Casa Verde Amarela no Norte e Nordeste

A estratégia é fazer frente ao atual líder das pesquisas, o ex-presidente Lula, justamente na área social, que marcou a gestão do petista. Esse plano começou a ficar evidente quando o Governo Bolsonaro mudou o nome do Bolsa Família e transformou o programa criado na administração do PT no Auxílio Brasil.

IPI reduzido

Legenda: A ação oferece descontos em móveis, electrodomésticos e informática Foto: José Leomar

Corte de 25% no IPI de vários produtos

Redução de 18,5% no imposto de carros

Isenção de IPI de carros para taxistas e pessoas com deficiência

Entre as medidas de estímulo à economia, a redução do IPI, que deve beneficiar 300 mil empresas, já está valendo. A ação pode conter timidamente a inflação dos produtos industrializados (como geladeiras, fogões, automóveis e muitos outros), mas os reais efeitos ao consumidor final dependerão de outros fatores, como o câmbio e os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Habite Seguro

Terão direito profissionais que ganham até R$ 7 mil

Subsídio de R$ 2.100 para despesas com cartório no financiamento de imóvel

Auxílio de até R$ 12 mil na entrada

Destinado a profissionais de segurança pública, o Habite Seguro foi aprovado nas últimas semanas no Senado. Politicamente, o programa tem por objetivo fortalecer a popularidade do presidente entre policiais.

Novo saque do FGTS

Liberação de até R$ 1.000 das contas do FGTS

Terão direito os trabalhadores com recursos no Fundo de Garantia

Os detalhes da nova rodada de saques do FGTS ainda serão divulgados, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, já adiantou que a medida será oficializada após o Carnaval. Iniciativas semelhantes já foram lançadas pelo próprio Guedes durante a pandemia para estimular a economia.

Nova linha de crédito para autônomos

Empréstimo de até R$ 3 mil para trabalhadores informais pela Caixa

Nova linha de crédito para micro e pequenos empresários

Um dos mais citados nos bastidores, o novo programa de microcrédito da Caixa será um dos trunfos eleitorais do Governo. A medida vai levar dinheiro a 20 milhões de trabalhadores de baixa renda e pequenos empresários.