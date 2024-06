Data center de R$ 1 bilhão em Fortaleza tem obra iniciada

Com previsão de R$ 1 bilhão em investimentos, a Scala já iniciou as obras do seu novo data center no hub tecnológico de Fortaleza.

Na próxima semana, a empresa fará solenidade para lançar a pedra fundamental do empreendimento, com a presença do CEO, Marcos Peigo, e do vice-presidente Sênior de Desenvolvimento Corporativo, Luciano Fialho; e do prefeito José Sarto.

O projeto inclui a construção de dois edifícios de data centers e uma subestação de energia. O primeiro terá área de 9,7 mil metros quadrados e o segundo, 10 mil m², abrangendo data halls, salas elétricas, geradores, áreas técnicas e de apoio. Está prevista ainda uma terceira unidade para subestação, com 675 m².

Deverão ser gerados 700 empregos durante a construção e 60 na fase de operação.

O que é um data center?

Um data center, também conhecido como centro de processamento de dados, é um prédio onde são armazenadas informações digitais. Nele, milhares de servidores, discos rígidos e outros equipamentos armazenam e processam um volume gigantesco de dados, desde transações bancárias até fotos nas redes sociais.

Lá dentro, servidores robustos trabalham dia e noite, conectados por uma teia complexa de cabos de fibra óptica. É como se fosse uma cidade inteira dedicada à informação, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil