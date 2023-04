Conta de energia no Ceará vai ficar mais cara a partir da próxima semana

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definirá, em reunião a ser realizada no dia 18 de abril, os percentuais da revisão tarifária que incidirá sobre a conta de energia dos cearenses. Os novos valores vigoram a partir de 22 de abril.

Pela proposta, os consumidores residenciais da Enel Ceará deverão sentir um aumento de 3,62% na fatura. Serão afetados 3,8 milhões de unidades consumidoras no Ceará.

Os índices ainda podem sofrer mudanças até o dia 18, mas, conforme apurou esta Coluna com fontes familiarizadas com o assunto, as eventuais alterações não serão significativas. Portanto, os números finais deverão ficar próximos à proposta.

No caso dos consumidores da alta tensão, ou seja, as indústrias, a tendência é que haja redução na conta, em torno de 3,7%.

Percentuais de revisão propostos

Residenciais: 3,62%

Baixa tensão: 4,47%

Alta tensão (indústrias): -3,74%

Efeito médio ao consumidor: 2,28%

O que é revisão tarifária?

Revisão tarifária periódica ocorre a cada quatro anos, em média, com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da concessão. É o processo de revisão dos valores das tarifas cobradas aos consumidores pelas empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica. O valor dessas tarifas pode ser alterado, pela ANEEL, para mais ou para menos.

Últimos reajustes no Ceará

Jul/2022: -3,02% (revisão extraordinária)

Abr/2022: 24,85%

2021: 8,95%

2020: 3,94%

2019: 8,29%

2018: 4,96%

