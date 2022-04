Conta de energia dos cearenses tem aumento definido hoje pela Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) define, nesta terça-feira (19), o percentual do reajuste que será aplicado às contas de energia da Enel Ceará.

A pauta está prevista para a reunião ordinária da diretoria da Agência. Os novos valores passam a vigorar a partir do dia 22 de abril.

Alta de dois dígitos

Conforme especialistas do Sindienergia-CE, a expectativa é que a tarifa para os consumidores residenciais sofra um aumento de 10% a 15%, superior ao do ano passado.

Cabe lembrar que, desde o dia 16, a taxa extra da bandeira tarifária de escassez hídrica deixou de ser cobrada. Considerando esta redução e a alta que virá em seguida com o reajuste, as contas devem ter uma queda de 5% a 6%, a depender do perfil.

Outros dois reajustes serão definidos hoje, da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern).