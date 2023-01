Consumo de energia no Ceará tem a 4ª maior queda do Brasil em 2022

O consumo de energia elétrica no Ceará registrou recuo de 1,7% em 2022 no comparativo com 2021. A queda foi a quarta maior do Brasil, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

As cinco retrações mais acentuadas foram todas em estados do Nordeste (Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Ceará e Pernambuco, nesta ordem).

Conforme a CCEE, a explicação está na alta incidência de chuvas e nas temperaturas mais amenas registradas nestes estados em alguns meses do ano passado, levando a um consumo de energia mais tímido.

Resultado nacional

Na média nacional, o movimento foi oposto. O uso de energia elétrica subiu 1,5%, indicando uma recuperação da atividade econômica após os períodos mais críticos da pandemia.

O mercado livre, por meio do qual as grandes indústrias e redes de comércio e serviços podem escolher o seu fornecedor de energia, impulsionou o resultado nacional. O ambiente utilizou 7,2% mais energia no ano passado do que em 2021, um total de 24.496 MW médios.

Esse segmento já representa 36,4% de todo o consumo nacional. Destaque para os setores de Serviços (16,2%), Madeira, Papel e Celulose (12,7%) e Comércio (10,5%).