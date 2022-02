Consumo das classes C e D cresce 30% no Ceará no fim de 2021

Famílias cearenses das classes C e D aumentaram o consumo em 30% em dezembro de 2021 ante o mês de novembro, revelou a Pesquisa de Hábitos de Consumo, realizada pela Superdigital, fintech do Grupo Santander.

O crescimento de 47% nos gastos com passagens aéreas foi preponderante para o resultado. Também contribuíram com destaque as despesas com serviços (alta de 23%), supermercados (22%) e transporte (16%). Em via oposta, os gastos com entretenimento e diversão caíram 30%.

Na média do País, o consumo das classes C e D no Brasil cresceu 31% em dezembro ante novembro, de acordo com a Superdigital. O resultado foi o melhor do ano de 2021, apesar de ainda ter representado uma queda de 13% em relação a dezembro de 2020.Luciana Godoy, CEO da Superdigital Brasil, afirma que o consumo foi impactado positivamente pelo 13° salário e festas de Natal e Ano Novo. “Foi um ano de recuperação para o varejo, que ainda sofreu muito por conta da pandemia. Mas dezembro trouxe um alívio e ficou acima das expectativas”.