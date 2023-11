Como é voar no A380, o maior avião de passageiros do mundo

Madrugada de sexta-feira (3 de novembro). Uma fila de perder de vista ia se formando no portão de embarque para o voo da Emirates em Guarulhos. "Valha, será que vai caber essa ruma de gente?", pensou este Colunista, que nunca havia voado em uma aeronave maior do que um Boeing 777.

Ao ver o A380 estacionado, a ingênua dúvida foi sumariamente erradicada. O imponente avião, o maior do mundo entre os que transportam passageiros, acomodou, naquele dia, 545 pessoas. Foram 426 na econômica (incluindo o autor deste relato); 76 na executiva e 14 na primeira classe; além de 25 comissários e quatro pilotos. Nota: em configuração diferente, com apenas uma classe, o modelo pode levar até 853 pessoas.

Quando ainda era produzido pela Airbus, o A380, novinho em folha, custava mais de US$ 400 milhões, ou seja, mais de R$ 2 bilhões.

Os números fartos do quadrimotor impressionam tanto quanto o que se vê ao adentrar o gigante de 79 metros de envergadura. Mal dá para ver o fim das cadeiras. E cada fileira na econômica comporta 10 poltronas.

Legenda: Classe econômica do A380 Foto: Divulgação

Econômica

Mesmo na categoria mais barata, o espaço para as pernas, vale frisar, supera o de outros aviões - o que ajudou este insone de voos a conseguir tirar um belo cochilo de quatro horas, das catorze totais de viagem até os Emirados Árabes Unidos.

Impecavelmente trajados, os comissários, de várias nacionalidades distintas, prestam atendimento de excelência e até lidam de forma simpática com o jeito espaçoso (para não dizer inconveniente) de alguns brasileiros.

Legenda: Aeronave tem até bar para as classes superiores Foto: Divulgação

O sistema de entretenimento, chamado de I.C.E, tem uma vasta gama de opções para ajudar a matar o tempo, incluindo filmes recém-lançados, séries, leituras e games, além de câmeras em tempo real com belos ângulos do trajeto.

Os raros momentos de turbulência durante as 14 horas foram muito sutis, incapazes de assustar até os mais receosos.

E a comida? Nada surpreendente. Comida de avião com gosto de comida de avião. Foram servidas três refeições (um arroz carreteiro sem graça, uma empanada de frango e, por fim, arroz com frango). Nota: no voo de volta, a comida estava bem melhor (camarão apimentado, omelete e sanduíche).

Em suma, a experiência em voar de econômica no A380 da Emirates é singular. Há conforto mesmo em um voo irremediavelmente cansativo. E, ao fim, são inevitáveis a vontade e a curiosidade de provar as comodidades e, por vezes, suntuosidades, que as classes superiores reservam aos passageiros. Talvez na próxima.

*O jornalista viajou a convite do Departamento de Economia e Turismo de Dubai

Ficha técnica do A380

Fabricante: Airbus

Modelo: A380

Lançamento: 2007

Capacidade máxima: 853 passageiros (em uma única classe)

Comprimento: 72,70 metros

Altura: 24,08 metros

Envergadura: 79,75 metros

Peso máximo de decolagem: 560 toneladas

Motores: Quatro Rolls-Royce Trent 900 ou Engine Alliance GP7200

Velocidade de cruzeiro: Mach 0,85 (cerca de 900 km/h)

Alcance máximo: 15.700 quilômetros

