Como Covid e Influenza impactaram a construção civil do Ceará em 2022

Pesquisa do Observatório da Indústria, da Fiec, reporta que 57% das empresas da construção civil do Ceará tiveram queda na produção e/ou eficiência nas obras nos dois primeiros meses de 2022 por conta do surto de Covid-19 e outras doenças virais no início deste ano.

Legenda: O custo da construção é definido em grande parte ainda no momento do projeto Foto: Fabiane de Paula

Aponta o levantamento que 90% das empresas de construção registraram afastamento de funcionários e dessas, 70% assinalaram reflexos na produção.

Seis em cada dez companhias do setor relataram aumento da incerteza e 37% registraram elevação nos custos no período.