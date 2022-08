Com projetos de luxo, cearense Marquise mira mercado imobiliário de São Paulo

De olho na inabalável demanda do mercado de luxo, a Marquise Incorporações começa a desbravar o acirrado setor imobiliário paulistano.

Após firmar parceria com a prestigiada consultoria alemã Porsche Consulting, a empresa – um dos pilares do Grupo Marquise, que também atua nas áreas de infraestrutura, limpeza urbana, hotelaria e varejo – vem ganhando musculatura para conquistar território em São Paulo.

Investimentos

Já foram investidos mais de R$ 200 milhões em terrenos em bairros como Vila Nova Conceição, Jardins, Perdizes, Brooklin e Saúde.

A construtora, inclusive, começou as obras do Park View, em Vila Nova Conceição. A previsão é concluir o duo de edifícios em 2025. Como o nome já prenuncia, o empreendimento de alto padrão tem vista para o Parque Ibirapuera.

Foto: Divulgação

O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 332 milhões, com a média de R$ 4,8 milhões por apartamento. Há opções de plantas de 175 metros quadrados até 338 m² (caso das coberturas duplex). Os apartamentos se dividem em duas torres residenciais de 13 pavimentos, num terreno de 3.100 metros quadrados de área total.

A incursão da construtora cearense no mercado de luxo paulistano não para no Park View. O próximo lançamento, também de alto padrão, será no cobiçado bairro Jardins, na Rua Padre João Manuel.

Executivos da companhia afirmam que o trabalho com a Porshe Consulting foi essencial na modernização de processos e fluxos para o novo desafio no mercado paulistano.

“A Porsche Consulting vem como um marco para Marquise Incorporações, por ser uma referência mundial em desempenho e sofisticação, mas principalmente por termos muito em comum, como: inovação; geração de valor para a sociedade e compromisso com a sustentabilidade”, pontua Andrea Coelho, diretora da Marquise Incorporações.

