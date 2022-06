Com investimento de R$ 30 milhões, novo hospital em Eusébio vai gerar 700 empregos

O Grupo Coaph Saúde está construindo nova unidade do Hospital Dr. Oswaldo Cruz (HDOC), em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A previsão da empresa é concluir a obra no fim do 1º semestre de 2023.

Com o investimento de R$ 30 milhões, serão gerados 700 empregos diretos para diversas áreas da saúde, entre as quais:

Cooperados técnicos

Enfermeiros

Farmacêuticos

Psicólogos

Assistentes sociais

Fisioterapeuta

Técnicos em geral



Além disso, serão criadas vagas indiretas para colaboradores e fornecedores.

A unidade hospitalar da cooperativa ficará em um terreno de 4 mil metros quadrados, com 3.800 m² de área construída em três pavimentos.

Atendimento e estrutura

Conforme Pedro Coelho, cirurgião geral e diretor técnico do HDOC Fortaleza, o hospital terá capacidade para atender até 5.700 pacientes por mês, incluindo dez pacientes em leitos de UTI e 50 nos leitos de enfermaria.

Haverá atendimento para várias especialidades, como cardiologia, pediatria, urologia, ortopedia, ginecologia e odontologia, além de urgência e emergência.

Os serviços estarão disponíveis para atendimentos particulares e pelos seguintes convênios: Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA), Exército Brasileiro (FUSEx), Fundo de Saúde da Aeronáutica (Funsa), Instituto de Previdência do Município (IPM) e Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (ISSEC).