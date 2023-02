Com fábrica no Ceará, Vestas atinge 5 GW de potência instalada

A dinamarquesa Vestas chegou à marca de 5 GW de potência instalada no Brasil, resultado da produção na fábrica da companhia em Aquiraz, no Ceará.

Em pouco mais de três anos, foram produzidas na indústria cearense mais de 1,1 mil naceles, peças essenciais para o funcionamento de aerogeradores de energia eólica.

Reinaugurada em 2019, a fábrica em Aquiraz emprega 193 funcionários e tem a produção inteiramente voltada para o abastecimento do mercado brasileiro.

“O sucesso de nossos negócios no Brasil começa com a excelência da operação na fábrica de Fortaleza. Tendo a segurança de nossos colaboradores sempre como prioridade e a qualidade como objetivo final para atender às expectativas de nossos clientes, a instalação é essencial para sustentar não só o crescimento da Vestas, mas a própria transição energética brasileira, já que somos líderes de mercado no país”, afirma Eduardo Ricotta, presidente da Vestas Latam.

