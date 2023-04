Com 120 mil clientes no Ceará, Multiplay anuncia mudança de nome

A telecom cearense Multiplay, que atua no Ceará desde os anos 1990, iniciou o processo de mudança de sua marca para Alares, nome do grupo que a detém.

A migração será feita gradualmente. Para quem já é cliente, não haverá diferença em relação aos serviços prestados. Os avisos virão nas próximas faturas.

O reposicionamento faz parte do processo de unificação de todas as bandeiras pertencentes ao conglomerado, que está presente em seis estados e mais de 100 cidades.

A companhia possui uma base de 120 mil clientes no Ceará, uma das praças mais importantes para o grupo no Brasil, operando em Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Pacatuba, Aquiraz e Eusébio.

Nacionalmente, são mais de 500 mil assinantes dos serviços de internet por fibra óptica, TV por assinatura e telefonia fixa. Desde 2015, a Alares adquiriu 18 provedores de acesso à Internet via fibra óptica.

Conforme Denis Ferreira, CEO da Alares, a empresa está sendo cautelosa com a mudança da marca, considerando que Multiplay é um nome bastante consolidado no mercado local.

"Nós já fizemos as migrações das marcas do Sudeste. Então, aprendemos o que fazer e o que não fazer. A marca Multiplay vai sendo substituída. Ela não vai sumir de uma vez", explica.

Investimentos

Conforme o executivo, a empresa está fazendo contínuos investimentos em expansão da rede. No ano passado, conta Ferreira, a Multiplay concluiu o trabalho de sobreposição de fibra na área de cobertura, permitindo oferecer ultra banda larga, IPTV e outros serviços. Os valores não são revelados.

A Alares acumula 16% do market-share em Fortaleza, um mercado apontado por Ferreira como um dos mais competitivos de telecom do Brasil, e pretende impulsionar os investimentos para crescer.

"Nós sabemos que tem regiões onde nós já temos uma alta ocupação da nossa rede, então estamos colocando mais investimento para que mais consumidores consigam ter o nosso serviço; e também para levar a mais bairros e eventualmente novas cidades na Região Metropolitana", afirma o CEO da Alares

A companhia tem 2 mil colaboradores no Brasil, e um terço deste quadro está no Ceará.

A Alares está em São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia., contando com uma rede de mais de 13,7 mil km de fibra óptica de alta qualidade, com cobertura para conectar a mais de 1,7 milhão de lares, atendendo 508 mil clientes.

