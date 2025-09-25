Cidade do Ceará recebe heliponto “verde”, com investimento de R$ 5 milhões

Camocim, no interior do Ceará, ganhará um heliponto com proposta "verde", cujas operações se iniciam neste mês de setembro. O investimento na primeira fase do projeto é de R$ 5 milhões.

A infraestrutura está autorizada pelos órgãos competentes a operar voos 24 horas por dia, sendo a primeira da região habilitada para operações noturnas. O projeto é privado e tem à frente a empresária Julie Carroll.

Sustentabilidade

A estrutura inclui sistemas voltados à sustentabilidade, como reaproveitamento de água da chuva, iluminação em LED, equipamentos de baixo consumo e paisagismo com espécies nativas.

A instalação também está preparada para receber sistemas de energia solar e prevê ações de compensação de carbono. A operação será feita em parceria com uma plataforma especializada na gestão de pousos e decolagens.

O heliponto tem como foco o atendimento a turistas e investidores que utilizam transporte aéreo executivo na região.

Vale lembrar, contudo, que o principal problema ambiental da aviação civil é a emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO₂), liberados pela queima de combustíveis fósseis.