Chagas Vieira apresenta projetos do Estado a empresários do comércio

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza recebe, na terça-feira (22), às 12h, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, que apresentará a um grupo de grandes empresários locais as principais iniciativas do Governo do Estado voltadas ao crescimento do comércio varejista.

O encontro será conduzido pelo presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, na sede da entidade.

Neste mês, uma demanda estratégica do setor foi atendida, com a assinatura da Ordem de Serviço para a reforma da Praça do Ferreira, no Centro. O projeto custará R$ 8 milhões, com previsão de conclusão para novembro.