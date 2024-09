Cearense Grifo Asset é incorporada pela Novus Capital

A Grifo Asset, gestora de investimentos cearense, está sendo incorporada pela Novus Capital, gestora carioca que administra cerca de R$ 2,5 bilhões. A transação, realizada por meio de troca de ações, resultará na rebatização da Grifo como Novus Crédito, marcando uma expansão estratégica para ambas as gestoras.

Os 12 profissionais que já fazem parte da equipe cearense estarão dedicados às atividades da Novus Capital.

Com a incorporação, a Novus, investida pela XP Investimentos, amplia seu portfólio, incluindo novas opções de crédito e imobiliário que eram oferecidas pela Grifo. O fundo Grifo Credit FIM CP passará a ter o nome de Novus Crédito FIM CP, mantendo sua equipe de gestão e de análise, estratégia e processos.

Victor Ary, sócio da Grifo, ressalta: “A integração nos traz uma nova dimensão de oportunidades. O apoio da Novus e força da XP nos permitirão atuar com mais segurança e eficiência, ampliando nosso alcance no mercado. O primeiro passo é tracionar o fundo de crédito high grade que já está com 24 meses de cota, com uma performance super boa, que é o Grifo Credit que vai mudar de nome para Novus Crédito. Com essa expansão da área de crédito, futuramente teremos a criação de novos produtos de crédito para ofertar uma maior prateleira para os clientes e cotistas”.