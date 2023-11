Gestora cearense de fundos ultrapassa R$ 100 milhões em ativos sob custódia

A gestora cearense Grifo Asset ultrapassou a marca de R$ 100 milhões em ativos sob custódia.

De acordo com Victor Ary, sócio fundador e gestor de portfólio da companhia, o montante está distribuído entre fundos próprios e outras estratégias da empresa.

Além das operações em Renda Fixa, a gestora está em processo de estruturação de novos fundos nas categorias de ações, imobiliário e fundos previdenciários.

"Este é, sem dúvida, um marco significativo para o avanço do mercado financeiro e de capitais no Ceará, com a Grifo desempenhando um papel crucial nesse cenário", diz o executivo.

O fundo de renda fixa gerenciado pela empresa (Grifo Credit FIM CP LP) obteve destaque nacional em rentabilidade neste ano.

