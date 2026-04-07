Cearense assume direção em divisão de energia da Fiesp

O empresário cearense Jonas Becker foi nomeado diretor da Divisão de Energia do Departamento de Infraestrutura (Deinfra) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para o mandato de 2026.

Becker terá o papel de difundir nacionalmente a energia como um dos grandes vetores de competitividade e desenvolvimento econômico para o Brasil.

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“Minha atuação na Fiesp será voltada para contribuir tecnicamente para o desenvolvimento de políticas públicas que ampliem a segurança energética, estimulem os investimentos e fortaleçam a transição energética de forma sustentável, voltando-se cada vez mais para as energias renováveis, a eletrificação e criando oportunidades de negócio para o Nordeste”, afirma o executivo.