Preço de imóveis em Fortaleza tem a maior alta do Brasil entre capitais

Fortaleza registrou a maior valorização de imóveis residenciais para venda entre todas as capitais brasileiras monitoradas pelo Índice FipeZAP no período de 12 meses encerrado em março de 2026.

A alta acumulada foi de 13,46%, superando amplamente a inflação ao consumidor medida pelo IPCA no mesmo período, de 3,69%, e a variação média nacional do índice, de 5,62%.

O resultado consolida a capital cearense como o mercado imobiliário residencial de maior valorização real do país neste recorte temporal.

Nordeste em alta

O desempenho de Fortaleza está inserido em um ciclo de aquecimento do mercado imobiliário que alcança, de forma mais intensa, capitais do Nordeste e do Norte.

Entre as dez capitais com maior variação anual, sete são do Nordeste ou do Norte, o que reflete tanto a expansão da oferta de crédito habitacional nessas regiões quanto o crescimento da demanda por imóveis novos e usados em mercados historicamente menos saturados do que São Paulo ou Rio de Janeiro.

As 10 capitais com maior valorização acumulada em 12 meses (até março/2026)

1. Fortaleza (CE): +13,46%

2. Belém (PA): +13,43%

3. Salvador (BA): +13,13%

4. Vitória (ES): +12,31%

5. São Luís (MA): +10,88%

6. João Pessoa (PB): +8,90%

7. Natal (RN): +8,77%

8. Florianópolis (SC): +8,20%

9. Belo Horizonte (MG): +7,76%

10. Maceió (AL): +7,23%

No mercado interno de Fortaleza, os preços variam de forma expressiva entre os bairros. O Índice FipeZAP apura, com base em anúncios veiculados na internet, os valores médios por metro quadrado nas principais regiões da cidade.

O Meireles segue como o mais valorizado, com preço médio de R$ 12.859/m² e alta de 11,4% nos últimos 12 meses. Logo atrás, Aldeota registra R$ 11.522/m² com a maior variação anual entre os bairros listados: 27,3%.

Ranking dos bairros mais caros de Fortaleza (preço médio/m², março/2026)

1. Meireles — R$ 12.859/m² (+11,4% em 12 meses)

2. Aldeota — R$ 11.522/m² (+27,3%)

3. Engenheiro Luciano Cavalcante — R$ 10.412/m² (+7,7%)

4. Centro — R$ 9.506/m² (+20,0%)

5. Manuel Dias Branco — R$ 9.321/m² (+10,6%)

6. Dionísio Torres — R$ 8.832/m² (+9,7%)

7. Fátima — R$ 8.555/m² (+27,0%)

8. Praia do Futuro II — R$ 7.528/m² (+12,8%)

9. Papicu — R$ 6.994/m² (-2,0%)

10. Joaquim Távora — R$ 6.156/m² (-2,2%)

O preço médio geral em Fortaleza ficou em R$ 9.254/m² em março de 2026, valor inferior à média nacional de R$ 9.720/m², mas com trajetória de de alta.

No acumulado do primeiro trimestre de 2026, a capital cearense registrou alta de 2,87%, terceira maior entre as capitais, atrás apenas de Belém (+4,90%) e Manaus (+3,06%). O índice nacional fechou o primeiro trimestre com ganho de 1,01%, abaixo da inflação ao consumidor no período.

Realizado mensalmente, o estudo leva em conta milhares de anúncios de imóveis, considerando majoritariamente propriedades usadas.