Ceará terá programa para capacitar empresas em exportação

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) lança, nesta semana, um instrumento de apoio à exportação no Ceará, com a inauguração de um Núcleo do Programa de Qualificação para Exportação.

Com sede em Fortaleza, o objetivo do núcleo é qualificar 100 empresas cearenses para que passem a comercializar seus produtos em outros países.

O programa será executado por parceria da Apex-Brasil com o CIN (Centro Internacional de Negócios do Ceará), da Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará) até julho de 2023.

Nesse novo ciclo do Programa, as empresas cearenses receberão atendimento totalmente direcionado para a exportação. “São esperados resultados mais expressivos no âmbito das exportações e, principalmente, da promoção comercial internacional”, destaca Amanda Mesquita, analista de negócios internacionais da Apex.

O evento de lançamento do programa será realizado no auditório Luiz Esteves, na Casa da Indústria, sede da F, em Fortaleza.

SERVIÇO:

Lançamento do núcleo PEIEX Fortaleza–CE

Data: 25 de novembro de 2021

Horário: 18h00-20h30

Local: Fiec

Endereço: Casa da Indústria – Av. Barão de Studart, 1980, Auditório Luiz Esteves, 5º andar

Inscrição no link