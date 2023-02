Ceará se alia à ApexBrasil para atrair novos investimentos estrangeiros

Com o potencial do hub de hidrogênio verde, da ZPE (Zona de Processamento de Exportação) e de toda a ambiência de negócios favorável do Ceará, o Estado busca estreitar a relação com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Essa aproximação pode gerar novos investimentos estrangeiros para a economia cearense.

Os presidentes da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, e da ZPE, Eduardo Neves, reuniram-se nesta quarta-feira (1º), em Brasília, com o presidente da Apex, Jorge Viana. O objetivo foi apresentar as riquezas do Ceará e buscar formas de alavancar novas oportunidades.

“Foi um excelente encontro e apresentamos as vantagens de investir no Ceará, nossa ambiência de negócios, as melhores condições para exportação, como a única ZPE em funcionamento do Brasil e as iniciativas pioneiras para o Hub de Hidrogênio Verde no Estado", afirma Danilo.

Segundo ele, o presidente da Apex virá ao Ceará em março. "Como encaminhamento, ficamos de fechar uma agenda conjunta. Temos governos estadual e federal caminhando em sintonia e essa união vai gerar excelentes frutos”, detalha o presidente da Adece.

“O presidente Jorge Viana ficou encantando com o modelo de negócio da ZPE Ceará, de apoio às exportações, e já propôs uma viagem ao nosso Estado para conhecer de perto toda a nossa infraestrutura”, pontua Eduardo Neves.

O que faz a Apex

A Apex Brasil atua na promoção de produtos e serviços brasileiros no exterior e na prospecção de investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia nacional.

