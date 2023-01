Ceará mantém liderança nacional nas exportações de pescados em 2022

O Ceará assegurou a liderança nacional nas exportações de pescado em 2022, atingindo US$ 94,4 milhões.

As vendas para o exterior incluem camarão, conserva de pescado, lagosta, peixes e peixes ornamentais, e outros produtos. Estados Unidos, México, Espanha, Itália, Argentina e Holanda são os principais compradores.

Abaixo do Ceará, estão o Pará (US$ 82 milhões) em 2º lugar e o Rio Grande do Norte (US$ 46 milhões) em 3º. As informações constam no Comexstat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço.

Também pertence ao Ceará a primeira posição nas exportações de castanha de caju e cera de carnaúba.

Em 2022, foram exportados mais de US$ 65 milhões de dólares em castanha e quase US$ 50 milhões em cera de carnaúba.

O estado figura ainda como 2º lugar em exportação de água de coco, atrás apenas do Pará; o 4º lugar em exportações de flores, perdendo para São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais; e 5º posição no ranking das exportações de frutas, também atrás de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo.