Ceará prepara política estadual do hidrogênio verde

A Câmara Setorial de Energias Renováveis, vinculada à Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), aprovou sugestão de projeto de lei que cria a política estadual do Hidrogênio Verde (H2V) e seus derivados.

A pauta será importante para embasar a construção de planos estratégicos com foco na atração de investimentos nesta área que é considerada promissora para a economia cearense.

Solicitada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho, a pauta deve ser submetida ao Governo do Estado.

Passo importante

Segundo Jurandir Picanço, consultor da Fiec e um dos maiores especialistas em energia do Brasil, a criação de uma política estadual do hidrogênio verde será um passo importante.

“O hidrogênio verde surge como uma alternativa promissora para a descarbonização da economia. A sugestão de um projeto de lei estadual é mais um passo para a criação de uma lei federal que desenvolva e regule a produção, comercialização e a utilização de energia limpa no Brasil, promovendo a redução das emissões de gases de efeito estufa e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas em todo o mundo", diz.

A cadeia em torno do hidrogênio verde é um dos temas debatidos no Intersolar Summit Brasil Nordeste, realizado no Centro de Eventos do Ceará. Na programação de ontem (18), o assunto foi abordado por Joaquim Rolim, secretário executivo da indústria da SDE e Eduardo Neves, presidente da Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará).

O evento receberá 25 palestrantes e discute as oportunidades e desafios para energias renováveis.

A programação segue durante esta quarta-feira, até as 18h.

