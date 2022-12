Casa dos Ventos e Comerc assinam pré-contrato com Pecém para produzir hidrogênio verde e amônia

A Casa dos Ventos e a Comerc Eficiência assinaram, nessa segunda-feira (5), um pré-contrato com o Complexo do Pecém (Cipp S/A), no Ceará, para a instalação de unidade de produção de hidrogênio e amônia verde, com sua primeira fase prevista para iniciar operação em 2026.

Os próximos passos são a fase de licenciamento ambiental e projeto básico para iniciar a implantação, que será dividida em etapas. O empreendimento terá capacidade de até 2.4 GW de eletrólise, produzindo mais de mil toneladas de hidrogênio por dia, possibilitando a entrega 2,2 milhões de toneladas de amônia verde por ano.

Anteriormente, Comerc Eficiência e Casa dos Ventos já haviam firmado um Memorando de Entendimento (MOU) com o Governo do Estado do Ceará e outro com o próprio Complexo do Pecém (CIPP S/A) para assegurar sua participação à frente do projeto. A assinatura do pré-contrato representa a superação de mais uma etapa.

A planta, que ocupará uma área de até 60 hectares na ZPE Ceará, vai evitar a emissão de até 430 mil toneladas de CO2 por mês, por meio da geração de Hidrogênio Verde ao invés de Hidrogênio Cinza, o qual emite 2.4 kg de CO2 para cada quilo de amônia Cinza produzida, trazendo assim uma significativa redução na emissão dos gases de efeito estufa (GEE).

Exportação

“O Ceará está localizado em uma região de recursos energéticos eficientes e abundantes, aliado a uma posição estratégica para o comercio exterior. Esses fatores nos possibilitam exportar nossa energia renovável em forma de energéticos verdes de maneira muito competitiva globalmente.”, afirma Lucas Araripe, diretor de novos negócios da Casa dos Ventos.

“E um grande prazer ter a Comerc Eficiência na vanguarda de um projeto inovador e que dá mais um passo em direção a uma economia sustentável, abrindo novas possibilidades de geração de riquezas para o país e criando milhares de empregos”, afirma Marcel Haratz, Presidente da Comerc Eficiência.

Esse é o terceiro pré-contrato assinado para o Hub de Hidrogênio do Complexo do Pecém, que conta ainda com 24 memorandos de entendimento (MoUs) firmados com empresas brasileiras e estrangeiras.

“Estamos muito satisfeitos com a assinatura desse pré-contrato celebrado com a Casa do Ventos e Comerc. É o terceiro pré-contrato que fechamos para a produção de hidrogênio verde em larga escala no Brasil. É o reconhecimento de empresas importantes no mercado. Ou seja, mais players se juntam a esse estratégico projeto de transição energética que estamos desenvolvendo aqui no Ceará desde o início do ano passado. O Hub de Hidrogênio Verde do Complexo do Pecém é uma realidade”, celebra Danilo Serpa – presidente do Complexo do Pecém (CIPP S/A).

