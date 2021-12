Confira calendário de pagamentos dos servidores do Ceará em 2022

Servidores da Prefeitura de Fortaleza, do Estado do Ceará e da União já podem checar os dias em que receberão os pagamentos ao longo de 2022.

Coincidentemente, as três esferas de Governo creditam os salários no primeiro dia útil de cada mês. Desta forma, caso não haja imprevistos, os pagamentos referentes à folha de janeiro devem ser feitos no dia 1º de fevereiro, uma terça-feira, para os funcionários do Estado, da Capital e também os federais.

Já em março (folha de fevereiro), por conta do feriado de Carnaval que cai no dia 1º, a projeção de depósito é para o dia 2.

Vale lembrar que as datas podem sofrer modificações a depender de eventuais decisões dos governos.

O calendário abaixo não vale para os terceirizados, que possuem datas distintas de pagamento. Estes devem receber até o 5º dia útil de cada mês.

Calendário de servidores do Estado (Ceará)

Folha de janeiro: pagamento em 1º de fevereiro

Fevereiro: 2 de março

Março: 1º de abril

Abril: 2 de maio

Maio: 1º de junho

Junho: 1º de julho

Julho: 1º de agosto

Agosto: 1º de setembro

Setembro: 3 de outubro

Outubro: 1º de novembro

Novembro: 1º de dezembro

Dezembro: 2 de janeiro

Servidores da Prefeitura (Fortaleza)

Servidores da União

