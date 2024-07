Caixa leiloa 35 casas e apartamentos no Ceará, a partir de R$ 79 mil

Página apoiada por:

A Caixa Econômica Federal vai promover três leilões com 2,3 mil imóveis em todo o País, incluindo 35 no Ceará.

Em parceria com a Fidalgo Leilões, os arremates serão realizados nos dias 29/7, 7/8 e 16/8.

Casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais poderão ser arrematados com descontos que podem chegar a 40% do valor da avaliação inicial. O pagamento poderá ser em parcelas e com a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme as condições aplicadas a cada lote.

Preços

No caso do ceará, os valores iniciais partem de R$ 79.000 e podem chegar a quase R$ 1 milhão.

Há opções em Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral, entre outras cidades.

Para participar, é preciso acessar o site do leiloeiro.

Segundo a Caixa, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. É necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital.

