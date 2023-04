Bradesco inaugura usina de energia solar no Ceará

O Bradesco anunciou o início das operações de uma usina de energia solar no Ceará, em Quixeré. O empreendimento abastecerá mais de 50 agências no Estado.

Esta é a primeira entrega do contrato de geração distribuída do banco com a Enel X, firmado em 2021. O acordo de 10 anos ainda prevê a construção de outras 8 usinas no Rio de Janeiro e em Goiás.

Além das 9 usinas contratadas com a Enel X, o Bradesco conta com mais quatro usinas em Minas Gerais: três com a empresa Solatio em funcionamento desde 2020, e outra com a América Energia, com previsão de iniciar as operações ainda este ano.

Ao todo, as 13 usinas possuirão capacidade de 14 MWm e mais de 30 mil painéis solares. No futuro, as plantas serão responsáveis por gerar energia limpa para quase 500 agências – uma economia de 12%.

A expectativa do banco é de que todas as usinas estejam operando até o final de 2023.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil