BNB prorroga renegociação de dívidas com até 95% de desconto

O Banco do Nordeste (BNB) ampliou até 25 de fevereiro o prazo para regularização de dívidas de produtores rurais, industriais, comerciais e de serviços. Os descontos, que incidem sobre mora, multa e outros encargos, podem chegar a 95%.

O refinanciamento contempla clientes com dívidas vencidas há mais de dois anos.

Caso o cliente opte por prorrogar a dívida, o novo prazo pode chegar a 48 meses, a depender da situação de cada operação e das garantias apresentadas, com pagamento inicial de 5% a 40% do valor.

Interessados devem procurar suas agências de relacionamento do BNB. Para esclarecimento, está disponível o SAC do Banco do Nordeste (0800 728 30 30).