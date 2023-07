BNB contrata R$ 21,3 bilhões e bate recorde no 1º semestre

O Banco do Nordeste (BNB) contratou, no primeiro semestre deste ano, R$ 21,3 bilhões, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Este foi o maior volume registrado na história do banco em um primeiro semestre.

Em comparação com igual período de 2022, quando o desembolso havia sido de R$ 15,8 bilhões, o crescimento foi de quase 35%.

Os avanços foram registrados em diversos setores. Em Infraestrutura, o montante soma R$ 6,5 bilhões; na agricultura, R$ 5,1 bilhões; na indústria, foram R$ 2,4 bilhões (alta de 73%)

“Esses números demonstram a atenção que o Banco do Nordeste confere a todos os setores pensando de forma estratégica na recuperação consistente da economia. Apoiamos a infraestrutura para atrair novos negócios, a indústria para ofertar insumos para o mercado e no agronegócio para produção de alimentos no meio rural”, avalia o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Recorde também no Ceará

Também foi registrada marca histórica no Ceará, com os financiamentos somando R$ 2,59 bilhões, quase R$ 30 milhões a mais que no mesmo período do ano passado.

Segundo a superintendente estadual do BNB no Ceará, Eliane Brasil, o crescimento no crédito tem sido impulsionado por um maior contato entre o setor produtivo e o banco.

“A franca aproximação entre a superintendência estadual e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, com seus sindicatos, teve como resultado a assinatura de vários termos de parceria que estão alavancando a concessão de crédito do setor industrial. O Banco tem aprimorado sua estratégia de atendimento, buscando maior interação com a representação industrial e ampliando a base de clientes”, afirma a executiva.

