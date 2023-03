BNB busca instituição para gerir Fiagro, fundo voltado ao agronegócio

O Banco do Nordeste iniciou processo de seleção de uma instituição para gerir um Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro), produto financeiro regulamentado pela CVM em julho de 2021, com o objetivo de financiar e impulsionar o agronegócio no Brasil.

O Fiagro funciona de forma similar aos fundos imobiliários, com a diferença de ser voltado para o agrobusiness. O investidor aporta recursos no Fiagro, que são investidos pelo gestor em ativos do agronegócio, financiando as empresas do setor e gerando dividendos distribuídos periodicamente aos cotistas.

O fundo terá um patrimônio líquido mínimo de R$ 500 milhões. Segundo o banco, a iniciativa permitirá alavancar o volume de recursos financeiros à disposição do setor agroindustrial em sua região de atuação. O fundo de investimento deverá financiar majoritariamente empresas de médio e grande porte, de forma que os recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) sejam utilizados prioritariamente pelos empreendedores menores.

O diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste, Luiz Abel Amorim, explica que o banco será um dos cotistas do fundo, mas sua participação é limitada a, no máximo, 20% do total do patrimônio.

Os 80% restantes, ou mais, serão aportados por outros investidores a serem prospectados no mercado, multiplicando em pelo menos cinco vezes o volume de recursos alocados pelo Banco e disponibilizados para o agronegócio da região.

