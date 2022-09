Com roupas a partir de R$ 10, bazar do Centro Fashion começa neste sábado

O Centro Fashion Fortaleza realiza no próximo sábado (3) a oitava edição do seu bazar com roupas a partir de R$ 10 e descontos de até 70%. Estarão participando da campanha de promoções cerca de cinco mil boxes, entre atacadistas e varejistas.

O evento começa às 9h e vai até as 19h. O bazar será realizado até o dia 10 de setembro, seguindo o horário de funcionamento mencionado - com exceção do domingo, dia em que o centro de compras funciona das 9h às 16h.

O bazar tem como objetivo zerar os estoques dos fabricantes para a chegada de novas coleções voltadas para as festas de fim de ano.

"Normalmente, o Centro Fashion Fortaleza não abre aos domingos e segundas-feiras, porém, durante o bazar, o centro comercial estará aberto", explica André Vajas, superintendente do Centro Fashion Fortaleza. No dia 7 de setembro, quarta-feira e feriado nacional, o Centro Fashion abre as portas normalmente, das 9h às 19h.

Serviço

8ª Edição Bazar Centro Fashion

Local: Centro Fashion Fortaleza (Avenida Filomeno Gomes, ao lado da Marinha)

Data: 03 a 10 de setembro

Horário: 9h às 19 (segunda a sábado, incluindo o feriado do dia 7 de setembro) e 9h às 16h no domingo.

Texto escrito por Ingrid Coelho