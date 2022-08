Fortaleza Liquida 2022 terá descontos de até 70%; veja lojas participantes

A partir do próximo dia 26 de agosto, mais de seis mil lojas da Capital cearense e região metropolitana estarão com descontos de até 70% na 13ª Campanha Fortaleza Liquida.

Entre os participantes estão:

Banban Calçados

Liliane

Óticas Visão

C. Rolim

Casa Pio

Top Móveis

Zenir

Acal

Casas Bahia

Além das lojas, também estão participando os shoppings Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Iguatemi Bosque, Del Paseo, Aldeota, Mucuripe Moda Center e Shopping Central.

Consumidores que comprarem nos estabelecimentos participantes vão concorrer à tradicional premiação do Fortaleza Liquida, que em 2022 vai dar um Corolla Sedan GLi 0km, cinco televisores e um caminhão de prêmios.

A cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um cupom para concorrer aos prêmios. As compras pagas na máquina da Rede dão direito a três cupons pelo mesmo valor e os pagamentos na máquina Rede com bandeira Mastercad dão direito a cinco cupons para cada R$ 50.

Veja como participar:

R$ 50 - 1 cupom

R$ 50 pagos na máquina da Rede - 3 cupons

R$ 50 pagos com cartão Mastercard na máquina da Rede - 5 cupons

O cadastro dos cupons será feito pelo site da CDL.

Como cadastrar o cupom online?

Para efetuar o cadastro, o consumidor deve preencher as informações e enviar uma foto do cupom fiscal e comprovante do cartão, caso a compra tenha sido em máquina da Rede/e ou cartão MasterCard.

Como cadastrar o cupom fisicamente?

Para aqueles que estiverem no centro de Fortaleza, também é possível efetuar o cadastro no stand da campanha, localizado no Hotel Excelsior, de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 15h.

Quando será o sorteio?

O sorteio será no dia 14 de setembro, às 11h, na CDL de Fortaleza com transmissão, ao vivo, pelo canal do YouTube da entidade.

Prêmio para vendedores

Na Fortaleza Liquida, os vendedores também concorrem a premiação de vales-compra no valor R$ 1.000,00. A premiação é válida para os cinco primeiros cupons sorteados, em que a transação tenha sido processada com cartão Mastercard, no terminal Rede.

Serviço

13º Fortaleza Liquida

Quando: 26 de agosto a 6 de setembro

Cadastro dos cupons fiscais: www.cdlfor.com.br ou Hotel Excelsior, no Centro

Mais informações: (85) 3464-5506

Texto escrito por Ingrid Coelho

