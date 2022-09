Quanto custa o metro quadrado nos 10 bairros mais caros de Fortaleza; preços acumulam alta de 9%

O preço de venda de imóveis em Fortaleza acumula alta de 9% nos últimos 12 meses, de acordo com levantamento do FipeZap em agosto. Considerando os bairros mais caros, que têm maior peso na formação do índice, a variação no período chega a 26,4%, no caso do Joaquim Távora.

O preço médio de imóveis para venda foi de R$ 6.696/m² em agosto. Meireles é o bairro em que o preço para venda é mais caro, custando R$ 9.017 por m². O valor teve alta de 17,5% nos últimos 12 meses.

Outro bairro com variação relevante nos últimos 12 meses foi Dionísio Torres, que teve alta de 17%. Os anúncios cobram em média R$ 7.055/m².

A variação dos preços foi de 0,64% no mês de agosto, com alta de 5,88% no ano. O índice considerou os preços em mais de 23 mil anúncios.

Metro quadrado mais caro em Fortaleza

MEIRELES: R$ 9.017 /m²

ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE: R$ 8.011 /m²

MANUEL DIAS BRANCO: R$ 7.637 /m²

ALDEOTA: R$ 7.181 /m²

DIONÍSIO TORRES: R$ 7.055 /m²

PRAIA DO FUTURO II: R$ 6.894 /m²

DE LOURDES: R$ 6.605 /m²

JOAQUIM TÁVORA: R$ 5.786 /m²

FÁTIMA: R$ 5.475 /m²

PAPICU: R$ 4.818 /m²

Texto escrito por Heloisa Vasconcelos

