Banco do Nordeste lançará licitação para programas de microcrédito

O Banco do Nordeste está se preparando para anunciar uma licitação importante para os seus programas de microcrédito, apurou esta Coluna.

O processo escolherá as empresas que vão operacionalizar esses programas. Trata-se de um segmento que injeta mais de R$ 20 bilhões na economia nordestina, portanto, a seleção deverá despertar o interesse de players relevantes.

Tais recursos são essenciais para estimular os microempreendedores da região. O Ceará, inclusive, é um exemplo consolidado do sucesso deste tipo de plataforma de crédito.

Neste momento, o banco promove estudos internos para formatar o modelo.

Em 2024, somente com o Crediamigo, voltado ao microcrédito em áreas urbanas, o BNB desembolsou R$ 12 bilhões, um incremento de 13% sobre o ano anterior.