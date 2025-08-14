Banco do Nordeste bate recorde no 1º semestre e alcança resultados históricos

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou ter alcançado, no primeiro semestre, o melhor desempenho para o período em seus 73 anos de história. De janeiro a junho, o BNB contratou R$ 34,8 bilhões, um crescimento de 19,2% em relação ao mesmo período de 2024; desembolsou R$ 29,1 bilhões (+7,7%) e obteve lucro líquido de R$ 1,38 bilhão (+35,6%).

O resultado operacional foi de R$ 2,2 bilhões, com alta de 17,8% em relação ao primeiro semestre de 2024. Já o Crediamigo encerrou o período com R$ 6,5 bilhões contratados, avanço de 18%.

“A expansão dos negócios, aliada ao resultado financeiro, é fruto da maior eficiência operacional da instituição, que busca constantemente atender melhor seus clientes e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população”, afirma o presidente do BNB, Paulo Câmara.

A carteira de crédito administrada pelo Banco manteve-se em patamar elevado, totalizando R$ 165,7 bilhões — um crescimento expressivo de 15,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O BNB tem buscado diversificar suas fontes de financiamento, por meio de parcerias com instituições multilaterais e financeiras voltadas ao desenvolvimento e à inovação, como BNDES e Finep, além da emissão de instrumentos de dívida no mercado de capitais. O objetivo é ampliar os recursos para investimentos sustentáveis, com potencial de gerar impactos sociais e ambientais positivos no longo prazo”, explica o diretor financeiro e de crédito, Wanger Rocha.