Auxílio emergencial: Governo cobra devolução a 1 milhão de pessoas a partir de hoje

O Ministério da Cidadania informou que começa a enviar, nesta segunda-feira (20), mensagens de celular (SMS) para orientar os cidadãos sobre a devolução voluntária de recursos do Auxílio Emergencial recebidos indevidamente.

O disparo do último lote de mensagens de 2021 será finalizado na terça-feira (21).

Um total de um milhão de pessoas deverá ser notificado pela primeira vez. Aponta o Ministério que elas foram indicadas pelos órgãos de controle por receberem o recurso em desacordo com a legislação do programa federal. Devem, portanto, restituir os valores à União.

Esse público contempla o grupo que se cadastrou via meios digitais para receber o Auxílio Emergencial.

“Este é o último lote de mensagens a ser enviado no ano de 2021. O objetivo é alcançar um novo público, formado por pessoas identificadas pelos órgãos de controle como indicados a procederem à devolução de recursos do Auxílio Emergencial”, explica o secretário de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do Ministério da Cidadania, Ronaldo Navarro.

Quem vai receber a mensagem?

Receberão as mensagens os beneficiários que, no momento do recebimento do auxílio emergencial, tinham paralelamente outros ganhos, provenientes das seguintes atividades ou benefícios:

Vínculo empregatício

Benefícios previdenciários ou assistenciais

Benefício emergencial

Seguro defeso

Seguro desemprego

Funcionário de empresas estatais, servidor ou pensionista militares

Servidores públicos

Rendimentos tributáveis acima do limite, dentre outros.

Como reconhecer a mensagem?

As mensagens enviadas pelo Ministério da Cidadania, em parceria com o Ministério da Economia, contêm o registro do CPF do beneficiário e o link iniciado com gov.br. Elas serão enviadas pelos números 28041 ou 28042. Qualquer SMS enviado de números diferentes desses, com este intuito, deve ser desconsiderado.

A mensagem a ser enviada será: “O CPF ***.456.789-** tem parcelas a devolver do Auxílio Emergencial. Devolva as parcelas em gov.br/devolucaoae. Fraude denuncie em gov.br/falabrae”

Como devolver o Auxílio Emergencial?

Quem receber a mensagem de texto e tiver valores a devolver, precisa acessar o site gov.br/devolucaoae e inserir o CPF do beneficiário.

Preenchidas as informações, será emitida uma Guia de Recolhimento da União (GRU) e o cidadão poderá fazer o pagamento nos diversos canais de atendimento do Banco do Brasil – internet, terminais de autoatendimento, além dos guichês de caixa das agências -, ou até mesmo em outros bancos, caso selecione essa opção ao solicitar a emissão da GRU no sistema.