Auxílio cesta básica: confira lista de aprovados para receber 1º lote

Foi divulgada hoje (11) a lista do primeiro lote de beneficiários que receberão o auxílio cesta básica no Ceará. Mais de 5,4 mil pessoas estão contempladas neste lote inicial.

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS) analisará um total de 41 mil cadastros.

> Confira a lista dos beneficiários aprovados no 1º lote

O órgão informa que, a partir de segunda-feira (14), as inscrições serão reabertas. Aqueles que já se cadastraram, no entanto, seguirão em análise e devem aguardar a liberação de novos lotes. As inscrições ficarão disponíveis até o dia 30 de junho, no site da Secretaria.

Quem tem direito

O benefício de R$ 200 será pago por meio de cartão-alimentação, em duas parcelas de R$ 100. Poderão recebê-lo:

trabalhadores de transportes escolar e alternativo;

ambulantes;

feirantes;

mototaxistas;

taxistas;

motoristas de aplicativos;

bugueiros;

guias de turismo;

despachantes documentalistas.

De acordo com a SPS, 150 mil profissionais que perderam a renda devido à pandemia de Covid-19 serão beneficiados. O investimento para o programa estadual é de R$ 30 milhões.