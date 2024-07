Assinaturas premium crescem e já são usadas por 4 em cada 10 consumidores

Pesquisa realizada pela NielsenIQ, líder mundial em medição de dados e análises, em parceria com a Amazon Brasil, revela que a assinatura de serviços prime ou premium está em alta no País. O estudo aponta que 45% dos consumidores brasileiros já assinam algum tipo de serviço da categoria.

A pesquisa, que entrevistou mais de mil pessoas de todo o Brasil, destaca ainda os setores de streaming e de varejo como dois dos três que mais atraem assinaturas: 80% dos entrevistados assinam algum streaming, enquanto 77% dos respondentes assinam ou consideram assinar um serviço prime ou premium no setor de e-commerce, por exemplo.

Conforme a NielsenIQ, frete grátis é o que mais chama a atenção do público entrevistado, sendo o principal motivo para a assinatura de um serviço desse tipo, em 74% dos casos, além de ser o benefício mais valorizado por 48% dos respondentes.

A exclusividade é outro fator decisivo para os assinantes: 62% dos entrevistados acreditam que os descontos exclusivos são o principal atrativo para uma assinatura. Facilidade de pagamento com pontos ou descontos (51%) e acesso a benefícios exclusivos para uso contínuo do serviço/produto (50%) também figuram entre os principais motivadores para os brasileiros, quando o assunto é assinatura prime ou premium.

“O estudo em parceria com a NielsenIQ confirma que temos um cenário em que os serviços prime e premium conquistaram espaço no dia-a-dia do brasileiro, impulsionados pela busca por vantagens reais, experiências diferenciadas e, principalmente, pela conveniência. O Amazon Prime, nosso programa de benefícios por assinatura com mais de 200 milhões de assinantes globalmente, traduz isso na prática, combinando um serviço de compras e entretenimento, com ofertas exclusivas, frete grátis e muito mais”, ressalta Mariana Roth, líder do Amazon Prime no Brasil.

A pesquisa ainda aponta que a decisão de investir em um serviço premium ou prime vai além do benefício individual, impactando positivamente toda a família: em 78% dos casos, a assinatura visa atender às necessidades do assinante e de seus familiares, enquanto 69% dos entrevistados pensam em seu próprio benefício.

“A pesquisa mostra a ascensão dos serviços prime e premium no Brasil, impulsionada pela busca por conveniência, vantagens tangíveis e experiências superiores. Observamos que a assinatura deixou de ser um produto de luxo e se tornou uma solução prática para o dia-a-dia do brasileiro, impactando positivamente a rotina de toda a família. Neste cenário, o estudo evidencia também o potencial de penetração e crescimento deste mercado no país, impulsionado por consumidores cada vez mais exigentes e atentos ao valor agregado que uma assinatura premium ou prime pode oferecer”, complementa Roberta Zanini, líder de CMI Brasil da NielsenIQ.

Os resultados da pesquisa “O que é ser Prime para o consumidor brasileiro?” foram divulgados durante o evento “Have a Prime Day!”, da Amazon Brasil, que contou com imprensa e influenciadores digitais convidados para dois dias de atividades em um hotel em São Roque, São Paulo. A ocasião marca a chegada do Prime Day 2024, maior evento de ofertas da Amazon no país e no mundo. Em sua 5ª edição no Brasil, ele acontecerá entre 16 e 21 de julho, com duração estendida de seis dias pela primeira vez no país.

*O jornalista viajou para São Roque (SP) a convite da Amazon.

