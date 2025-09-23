Apenas um município do Ceará alcança nota perfeita em índice fiscal, diz Firjan

Somente um dos 184 municípios cearenses obteve nota máxima no Índice Firjan de Gestão Fiscal 2025 (IFGF), estudo que faz um raio-x das contas de mais de 5 mil cidades em todo o País. O resultado máximo foi atingido por São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Para chegar à nota 1,0000, o município registrou avaliação máxima nos quatro pilares monitorados pela Firjan, com base em dados de 2024: Autonomia, Gasto com Pessoal, Liquidez e Investimento.

Segundo a pesquisa, classificações acima de 0,8 são consideradas 'gestão de excelência'; entre 0,6 e 0,8, "boa gestão"; entre 0,4 e 0,6, "gestão em dificuldade"; abaixo disso, "gestão crítica".

Para efeitos comparativos, na média, os municípios cearenses terminaram o ano de 2024 com uma situação fiscal difícil. O IFGF médio do estado alcançou 0,5491.

"Obter a nota máxima em todos os indicadores do Índice Firjan de Gestão Fiscal é o 'Oscar' de qualquer administração pública, pois reflete o nosso zelo e responsabilidade com o dinheiro público e nos permite fazer investimentos que mudam a vida das pessoas", comenta o prefeito de São Gonçalo, Marcelo Teles, em conversa com esta Coluna.

Veja o Top 10 do Ceará

São Gonçalo do Amarante — 1,0000 Horizonte — 0,9364 Cruz — 0,8864 Deputado Irapuan Pinheiro — 0,8340 Fortim — 0,8093 Ibicuitinga — 0,8068 Irauçuba — 0,8061 Quixeré — 0,8036 Aquiraz — 0,7963 Paraipaba — 0,7863.

Entenda o que cada indicador avalia