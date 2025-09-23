Apenas um município do Ceará alcança nota perfeita em índice fiscal, diz Firjan
São Gonçalo do Amarante obteve avaliação máxima nos 4 indicadores monitorados por estudo anual da Firjan
Somente um dos 184 municípios cearenses obteve nota máxima no Índice Firjan de Gestão Fiscal 2025 (IFGF), estudo que faz um raio-x das contas de mais de 5 mil cidades em todo o País. O resultado máximo foi atingido por São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Para chegar à nota 1,0000, o município registrou avaliação máxima nos quatro pilares monitorados pela Firjan, com base em dados de 2024: Autonomia, Gasto com Pessoal, Liquidez e Investimento.
Segundo a pesquisa, classificações acima de 0,8 são consideradas 'gestão de excelência'; entre 0,6 e 0,8, "boa gestão"; entre 0,4 e 0,6, "gestão em dificuldade"; abaixo disso, "gestão crítica".
Para efeitos comparativos, na média, os municípios cearenses terminaram o ano de 2024 com uma situação fiscal difícil. O IFGF médio do estado alcançou 0,5491.
"Obter a nota máxima em todos os indicadores do Índice Firjan de Gestão Fiscal é o 'Oscar' de qualquer administração pública, pois reflete o nosso zelo e responsabilidade com o dinheiro público e nos permite fazer investimentos que mudam a vida das pessoas", comenta o prefeito de São Gonçalo, Marcelo Teles, em conversa com esta Coluna.
Veja o Top 10 do Ceará
- São Gonçalo do Amarante — 1,0000
- Horizonte — 0,9364
- Cruz — 0,8864
- Deputado Irapuan Pinheiro — 0,8340
- Fortim — 0,8093
- Ibicuitinga — 0,8068
- Irauçuba — 0,8061
- Quixeré — 0,8036
- Aquiraz — 0,7963
- Paraipaba — 0,7863.
Entenda o que cada indicador avalia
- Autonomia: Verifica se as receitas oriundas da atividade econômica do município suprem as despesas essenciais para o funcionamento da máquina pública local.
- Gastos com pessoal: Mostra quanto os municípios gastam com pagamento de pessoal em relação à receita corrente líquida
- Liquidez: Aponta a relação entre o total de restos a pagar acumulados no ano e os recursos em caixa disponíveis para cobri-los no ano seguinte.
- Investimentos: Mede a parcela da receita total destinada a investimentos