Aluguéis sobem quase 10% em Fortaleza; veja os bairros mais caros

Fortaleza encerrou 2021 com uma alta acumulada de 9,55% nos preços dos aluguéis, apontou o índice FipeZap, com base em mais de 3 mil anúncios imobiliários.

O metro quadrado para locação ficou em R$ 19,03. Somente em dezembro, a variação foi de 1,25%, mostrou o levantamento.

Após a queda nas cotações, provocada pela pandemia da Covid-19 no primeiro semestre de 2020, os preços voltaram a emergir neste ano e já superaram o patamar pré-coronavírus. Os preços de dezembro são os maiores para Fortaleza pelo menos desde 2018, conforme a série histórica.

Entre os bairros, ficou com o Mucuripe a liderança do metro quadrado mais valioso, com R$ 28 de média. Houve um aumento de 18% nos aluguéis do bairro no ano passado.

O Meireles aparece em segundo lugar e o Luciano Cavalcante, em terceiro.

O bairro com a maior valorização do aluguel em 2021 foi o Centro, cujo preço médio subiu 21%.

Os bairros de Fortaleza com aluguel mais caro

Bairro Valor m² Variação em 2021 Mucuripe R$ 28,5 +18% Meireles R$ 24,3 +9,8% Luciano Cavalcante R$ 21,1 +19,4% Aldeota R$ 18,1 +10,2% Cocó R$ 18,1 +11,4% Centro R$ 17,7 +21% Papicu R$ 16,3 +19,1% Joaquim Távora R$ 14,6 +3% Fátima R$ 14,1 +6% Dionísio Torres R$ 13,3 +15%

No ranking nacional, a Capital ocupa a 22ª colocação entre as mais caras para alugar um imóvel. Barueri (SP) lidera com o metro quadrado mais elevado (R$ 40,98), mais que o dobro do valor de Fortaleza. São Paulo (R$ 39,76) e Recife (R$ 35,21) completam o top 3.

Ranking das cidades com m² de aluguel mais caro

Barueri (SP): R$ 40,98 São Paulo: R$ 39,76 Recife: R$ 35,21 Santos: R$ 34,68 Brasília: R$ 33,76 Rio de Janeiro: R$ 32,16 Florianópolis: R$ 29,71 Praia Grande (SP): R$ 27,75 São José dos Campos (SP): R$ 26,93 Santo André (SP): R$ 26,70 Guarulhos (SP): R$ 26,72 Belo Horizonte: R$ 25,25 Salvador: R$ 25,24 Porto Alegre: R$ 24,94 São Bernardo do Campo (SP): R$ 24,17 Curitiba: R$ 23,71 São José (SC): R$ 23,70 Campinas (SP): R$ 22,43 Joinville (SC): R$ 22,32 Niterói (RJ): R$ 20,74 Goiânia: R$ 19,57 Fortaleza: R$ 19,03 Ribeirão Preto (SP): R$ 17,42 São José do Rio Preto (SP): R$ 16,60 Pelotas (RS): R$ 15,66